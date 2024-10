Gibt‘s eine steirische Lösung auf der GAK-Bank?

Auch für Sportchef Didi Elsneg war die Entscheidung alles andere als einfach. „Wer die letzten Wochen mitverfolgt hat, hat gesehen, dass wir alles versucht haben, gemeinsam wieder in die Spur zu kommen“, erklärt der Sportchef, der auch im Sinne des Vereins handeln musste. Die zahlreichen Sitzungen seit dem 2:5 im Derby ließen am Ende nur einen Entschluss zu: „Wir brauchen eine Veränderung, um neue Reize zu setzen. Noch schwerer ist so eine Entscheidung, wenn man so eine erfolgreiche Zeit wie wir erlebt hat.“