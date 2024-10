Der GAK hat schon einen neuen Trainer!

Das Steiermark-Comeback des langjährigen Co-Trainers von Nenad Bjelica ist somit in trockenen Tüchern. Bis Anfang April hatte Poms ja Zweitligist DSV Leoben als Jancker-Nachfolger betreut, das Hochofen-Ballett sogar ins Cup-Halbfinale gegen Rapid geführt, ehe der Leobner nach Unstimmigkeiten mit der Klubführung überraschend seinen Hut nahm. Beim WAC war er im Sommer schon im Gespräch, jetzt hat sein Engagement in der höchsten Liga Österreichs in der steirischen Heimat beim GAK geklappt.