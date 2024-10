„Gibt‘s keinen Sex, dann gibt es auch kein Geld!“

„Sonst stelle ich halt Nacktfotos von dir online“

Besonders perfid klingt ein „vertragliches Abkommen“ zwischen den beiden. Gibt es nicht mindestens viermal pro Woche Sex, zahlt der Notstandshilfebezieher die Windeln für das Mädchen nicht. „Sie war damit einverstanden“, so der Südburgenländer, der Schulden in Höhe von 30.000 Euro angehäuft hat. „Aber mehr als einmal im Monat war nicht drin.“ Dass er die Frau mit Nacktfotos erpresst haben soll, lässt der Häftling auch nicht gelten. „Sie hat sie mir freiwillig geschickt“, was diese bestreitet: „Auch das war wieder Bestandteil des Vertrages.“