„Selbst gegen Real würde ich nicht zuschauen!“

Sturm gastiert am Dienstag für den nächsten Schlager der Champions League gegen Sporting Lissabon bekanntlich wieder in Klagenfurt. Die „Krone“ hörte sich im Vorfeld – sowohl in der Steiermark als auch in Kärnten – bei schwarz-weißen Fans oder auch anders „gefärbten“ Anhängern um. So steht‘s um die Reiselust der Steirer und die Gemütslage der Kärntner, wenn Sturm die Wörthersee-Arena besetzt.