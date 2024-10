Salzburgs Stromsparer sind sauer und ratlos

Strompreisbremse gibt es nicht mehr

Eine Erklärung für das Dilemma: Die Strompreisbremse des Bundes läuft aus. Daher müssen etliche Salzburger künftig tiefer in die Tasche greifen – Stromsparen hin oder her! „Die monatlichen Teilbeträge kann jeder Kunde auf Wunsch anpassen“, heißt es hierzu von der Salzburg AG. Man wähle den Betrag stets so aus, dass im kommenden Jahr möglichst keine Nachzahlung fällig werde. Und: Man plane für das kommende Jahr einen eigenen Strompreisdeckel, um die drohenden Kostensteigerungen in Grenzen zu halten.