„Ich spare Strom und muss dennoch mehr zahlen“

Zunächst musste Harald Fekete noch grinsen. Dem Salzburger flatterte dieser Tage seine Jahresrechnung der Salzburg AG ins Haus. 14 Prozent weniger Strom hatte er laut seinem Anbieter verbraucht. Zudem durfte sich Fekete über eine Gutschrift in Höhe von 135 Euro aus dem Vorjahr freuen. Die Ernüchterung folgte am Ende des Schreibens: Der Salzburger muss künftig pro Monat mehr zahlen als bislang – Strom sparen hin oder her!