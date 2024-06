ÖSV-Abfahrerin mit neuem Team, Job und Sponsor

Beim Vorarlberger Fruchtsafthersteller sieht man in der sympathischen Speedspezialistin eine junge, aufstrebende Athletin, die perfekt in den Kreis der „Rauch Racers“, der auch Riesentorläuferin Stephi Brunner oder die Skicrosserinnen Sonja Gigler und Christina Födermayr angehören, passt. So wurde man sich recht schnell eins. „Wir hatten am vergangenen Wochenende ein Shooting in Schladming, bei dem ich mich auf Anhieb im Kreis der Rauch-Familie so richtig wohlgefühlt habe“, strahlt Emy, die damit völlig neu aufgestellt in ihre erste volle Weltcupsaison starten wird.