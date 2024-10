So wird das Wetter: Nebel mit Aussicht auf Regen

Wochenende bringt Kuschelwetter

Freitag ändert sich der Hochdruckeinfluss: In Unterkärnten bleibt es durchwegs trocken – in Oberkärnten sollte die Regenjacke eingepackt werden. Am Wochenende erhalten wir ein ruhiges, konstantes Wetter: Grau in Grau ist die Devise. Die Nebelfelder halten sich zäh und es bleibt trocken – so kann man in ein ruhiges Wochenende mit Kuscheldecke, Tee und Spielfilm starten.