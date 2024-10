Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Gisbert und Giselheid (ein Jahr alt) wurden in einem Wiener Innenhof ausgesetzt. Die beiden Kaninchen sind sehr verspielt und lieben es in ihrem Gehege herumzutoben. Das Duo sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause, in welchem sie die Liebe erhalten, die sie verdienen. Interessenten können sich unter 01/734 110 20 oder per Mail kleintiervergabe@tierquartier.at melden.