„Kann sehr stolz sein“

So verneigt sich Österreichs Sportwelt vor „Arnie“

Fußball National
10.10.2025 18:35
Marko Arnautovic schrieb heimische Sport-Geschichte.
Marko Arnautovic schrieb heimische Sport-Geschichte.(Bild: Krone KREATIV/urbantschitsch , gepa)

Mit seinen vier Treffern beim 10:0-Rekorderfolg über San Marino löschte Marko Arnautovic den 29 Jahre bestehenden Torrekord von Toni Polster aus, hält nun bei 45 Team-Treffern. Die österreichische Sport-Welt gratuliert, zieht den Hut vor dem 36-Jährigen. 

Toni Polster (Ex-ÖFB-Rekordtorschütze): „Ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass Marko diesen Rekord übertreffen wird. Von dem her herzliche Gratulation! Wünsche ihm alles Gute und dass noch viele weitere folgen.“

Marko Arnautovic brach den Torrekord von Toni Polster.
Polster überholt
Marko Arnautovic ist Österreichs Rekordtorschütze!
09.10.2025
Kämpfte mit Emotionen
Arnautovic herzt Papa: „War ein bisschen zu viel“
10.10.2025

Hans Krankl (Fußball-Legende): „Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Einst hat Toni Polster meine Marke übertroffen, ich habe es auch überlebt – und das wird der Toni auch. Herzliche Gratulation an Marko, die Zahl 45 ist einzigartig. Auch, wenn mir zu selten berücksichtigt wird, dass er viel mehr Spiele hatte als wir.“

Andreas Herzog (ÖFB-Legende): „Meinen Rekord zu knacken, war zu einfach, darum hast du dir Tonis auch noch geschnappt. Jetzt bist du ein ganz Großer!“

Stephanie Venier (Ski-Weltmeisterin): „Marko wollte diesen Rekord zu 100.000 Prozent, das hat man ihm angesehen. Dieser unbedingte Wille hat mir imponiert, ich freue mich sehr für ihn. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden – so war es auch bei uns mit Mikaela Shiffrin. Und ich bin mir sicher: Bei Marko ist noch nicht Schluss, ein paar Tore gehen sicher noch – hoffentlich auch bei der WM!“

Venier jubelte vor dem TV mit Arnautovic mit.
Venier jubelte vor dem TV mit Arnautovic mit.(Bild: Pail Sepp)

Victoria Hudson (Speerwerferin): „Herzlichen Glückwunsch an Marko zum Torrekord. Das ist historisch und gibt ordentlich Selbstvertrauen für die weitere WM-Quali. Dabei wünsche ich dem gesamten Team noch alles Gute und viel Glück!“

Manuela Zinsberger (ÖFB-Teamtorfrau): „Wahnsinn, was Marko da geschafft hat. Das zeigt einfach, welch außergewöhnlicher Spieler er ist. So lange auf diesem Level zu performen und jetzt auch noch den Rekord zu knacken, verdient rießigen Respekt. Marko ist ein Typ mit Character, der immer alles für Österreich gibt – das macht ihn besonders!“

Daniel Tschofenig (Skisprung-Gesamtweltcupsieger): „Gratuliere, richtig cool, was Marko über die vielen Jahre für das österreichische Fußball-Nationalteam geleistet hat und immer noch leistet. Er ist schon seit vielen Jahren einer der wichtigsten Spieler im Nationalteam.“

Skisprung-Überflieger Daniel Tschofenig.
Skisprung-Überflieger Daniel Tschofenig.(Bild: GEPA)

Vincent Kriechmayr (Ski alpin): „Ich habe mir das Spiel gegen San Marino natürlich vor dem TV angeschaut, das hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich total für Marko, er ist zum einen ein toller Fußballer, aber vor allem auch ein cooler Typ.“

Sebastian Ofner (Tennisspieler): „Lieber Marko, gratuliere zu dem geilen Sieg – zweistellig ist schon richtig gut. Und speziell auch zu deinem Torrekord, 45 Treffer sind eine edle Marke, darauf kannst du stolz sein. Feierts gscheit!“

Siebenkämpferin Ivona Dadic.
Siebenkämpferin Ivona Dadic.(Bild: Thomas Windestam)

Ivona Dadic (Siebenkämpferin): „Das war unglaublich stark, hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Großen Respekt an Marko! So viele Jahre auf diesem Level zu spielen und jetzt den Rekord zu holen – richtig stark!“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Marko ArnautovicToni PolsterHans KranklAndreas HerzogStephanie Venier
ÖsterreichSan Marino
ÖFB
Sport
