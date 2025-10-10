So verneigt sich Österreichs Sportwelt vor „Arnie“

Stephanie Venier (Ski-Weltmeisterin): „Marko wollte diesen Rekord zu 100.000 Prozent, das hat man ihm angesehen. Dieser unbedingte Wille hat mir imponiert, ich freue mich sehr für ihn. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden – so war es auch bei uns mit Mikaela Shiffrin. Und ich bin mir sicher: Bei Marko ist noch nicht Schluss, ein paar Tore gehen sicher noch – hoffentlich auch bei der WM!“