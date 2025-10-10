Sexy Bauern, heiße Flirts und ein letzter Applaus

Heiße Posen im Jungbauernkalender – Sixpacks und sexy Kurven lassen die Fans jubeln. In Wien nahmen unterdessen Fans, Freunde und Wegbegleiter Abschied von Harald Serafin. Außerdem sorgte ein geschiedenes Hollywood-Ehepaar für Aufsehen! Das und mehr zeigt Birgit Waldsam in Adabei Prime, den Society-Highlights der Woche.