Kinder in Zug gelockt und sexuell missbraucht

Entsetzlicher Missbrauchsfall in Wien: Wie am Freitagabend bekannt geworden ist, soll ein ÖBB-Lokführer über mehr als 15 Jahre lang Kinder und Jugendliche in die Lokomotive gelockt und dort sexuell missbraucht haben. Bisher sind 19 Opfer bekannt, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.