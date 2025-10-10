Gaza-Frieden hat Nachfrage nach Gold gebremst

Seit Beginn des Jahres haben sowohl Gold als auch Silber deutlich an Wert gewonnen. In dieser Zeit hat sich das gelbe Edelmetall um mehr als 50 Prozent verteuert, bei dem kleinen Bruder Silber waren es sogar mehr als 70 Prozent. Als Preistreiber gelten unter anderem die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, aber auch die aggressive Zollpolitik der US-Regierung, die Käufe von Notenbanken und die Aussicht auf sinkende Zinsen in den Vereinigten Staaten.