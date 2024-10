Jennifer Lawrence bestätigt zweite Schwangerschaft

Jennifer Lawrence und Cooke Maroney sind seit dem Jahr 2019 verheiratet. Die Schauspielerin gab damals zu, dass sie zunächst Bedenken hatte, sich niederzulassen, und an Bindungsangst litt. In einem Interview mit der New York Times sagte sie: „Wenn man sich selbst bis jetzt nicht vollständig kennt, weiß man nicht, wo man hingehört. Doch dann traf ich meinen Mann, und er sagte: ,Bleib hier bei mir‘. Ich dachte: ,Das fühlt sich richtig an, aber was, wenn es das nicht ist?‘“