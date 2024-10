Oberndorf beendete Siegesserie mit Derby-Sieg

Die Anfangsphase des Schlagers der 2. Klasse Nord A war auf beiden Seiten von Nervosität geprägt, wobei Perwang/Michaelbeuern etwas besser ins Spiel fand und in der 27. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss in Führung ging. „Der Treffer war für uns wie ein Weckruf“, erklärte Oberndorf-Trainer Robert Doknjas. „Ab diesem Moment hatten wir nichts mehr zu verlieren und spielten freier auf“. Kurz vor der Halbzeit glich Oberndorf noch aus, was sich psychologisch als wertvoller Moment erwies. „In der zweiten Halbzeit waren wir eindeutig die bessere Mannschaft, mental stark und dominant. Wir haben gezeigt, dass wir oben mitspielen wollen“, so Doknjas. Am Ende siegten die Gastgeber noch klar mit 4:1 und verkürzten damit den Abstand zur Tabellenspitze auf nun mehr drei Punkte.