Van der Bellen muss jetzt die Weichen stellen

Kickl, Nehammer und Babler am Montag in der Hofburg

Alexander Van der Bellen wird am Montagnachmittag die Parteichefs Herbert Kickl (FPÖ), Karl Nehammer (ÖVP) und Andreas Babler (SPÖ) in der Hofburg empfangen. Einzelgespräche nach den Treffen der „Großen Drei“, die maßgeblich beteiligt sind an der Planung der Zukunft des Landes für die kommenden fordernden Jahre. Noch ist es eine Reise ins Ungewisse. Doch zeichnen sich Konturen am Horizont ab.