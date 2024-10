Trotz Doppelsieg ist die Abfahrt weiter kein Thema

Anfang September sorgte der junge Vorarlberger Lukas Feurstein mit zwei Abfahrtssiegen in Chile für Schlagzeilen. Dennoch will der 23-Jährige die Saisonplanung nicht verändern, sondern beim Weltcup-Opening in Sölden reüssieren. Wie die Vorbereitung lief und was sich der Zollsportler am Rettenbachferner zutraut, verriet er der „Krone“.