Notfallübung in Graz: Vier Linien fallen aus

Im Haltebereich am Hauptbahnhof und in der Unterführung wird ab den frühen Morgenstunden ein Notfall geprobt – wie zuletzt im Jahr 2016. Das zieht stundenlange Öffi-Sperren nach sich, dauert die Übung schließlich bis in den Nachmittag. Erst um 15 Uhr soll sich der Verkehr wieder normalisieren.