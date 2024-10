West Wien im European Cup auf Färöern vor Aufstieg

Österreichs Cupsieger, der erst im Sommer wieder in die oberste heimische Liga zurückgekehrt war, setzte sich am Freitag bei Vestmanna IF auf den Färöern dank einer starken zweiten Hälfte mit 29:22 (13:13) durch und hat damit im Rückspiel der 2. Runde am Samstag (20.00 Uhr) neuerlich in Vestmanna alle Trümpfe in der Hand.