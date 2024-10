Serie von Diebestouren: Teure Quads als Beute

Durch die Versicherung nicht gedeckt ist der 10.000-Euro-Schaden von Thomas Treiber. Sein Batman-Quad, das unter einem Carport an der Wohnadresse seiner Mutter in Altschlaining versperrt abgestellt war, hatten unbekannte Täter in der Nacht auf 11. Oktober gestohlen. Im Top-Case waren der Zulassungsschein und ein schwarzer Vollvisierhelm.