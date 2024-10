Spanien: Bewaffnete Jesus-Sekte zerschlagen

Drei Menschen seien festgenommen worden, gegen acht weitere Personen werde unter anderem wegen organisierter Kriminalität, Betrugs, Nötigung und Körperverletzung ermittelt, erklärte die Polizei am Dienstag. Die Guardia Civil (Zivilgarde) identifizierte bereits nach eigenen Angaben mehr als hundert Opfer, die um insgesamt mindestens eine Million Euro betrogen worden seien. Die Opfer seien vom Hauptanführer dazu gebracht worden, ihr Vermögen zu verkaufen und den Erlös an die Vereinigung zu spenden. „Ein großer Teil der Einnahmen wurde in Waffen investiert“, hieß es.