Die ersten vier „Dancing Stars“ stehen fest!

Weichselbraun und Knoll moderieren

Durch die zehn Shows – ab März immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON – führen erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll. „Dancing Stars“-Feeling wird schon ab 8. November 2024 versprüht, wenn in der brandneuen ORF-Show „Dancing Stars – Das Casting“ jeweils freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und in ORF ON erstmals eine Profitänzerin und ein Profitänzer für die neue Staffel im März 2025 gesucht werden.