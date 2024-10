Abbé Pierre: Vatikan wusste schon 1959 von Vorwurf

Stidtung will Namen ändern

Die Stiftung Abbé Pierre sicherte den Betroffenen ihre „völlige Unterstützung“ zu und kündigte an, nicht mehr den Namen ihres Gründers tragen zu wollen. Das Hilfswerk Emmaus, das heute in mehr als 40 Ländern aktiv ist, schloss einen Gedenkort für den Priester im französischen Esteville.