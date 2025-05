Israel erklärt Hamas-Chef Mohammed Sinwar für tot

Angriff erfolgte bereits Mitte Mai

Das israelische Militär hatte ein Krankenhaus in Gaza angegriffen und von einem „präzisen Angriff auf Hamas-Terroristen in einem Kommando- und Kontrollzentrum“ gesprochen. Dieses befinde sich in einer unterirdischen Struktur unter dem Europäischen Krankenhaus in Chan Junis. Nach Klinikangaben starben dabei mehrere Menschen.