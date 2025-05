„Dank Intensiv-Betreuung gibt’s für Liam Hoffnung“

Doch damit nicht genug: Ärzte entdeckten zusätzlich Verletzungen an seinen Stimmbändern. Liam konnte nicht selbst atmen – er benötigte ein Tracheostoma. Also einen künstlichen Zugang zur Luftröhre, der ihm das Atmen ermöglichte. Für Liam und seine Familie eine schwierige und emotionale Zeit. Hilfe bekam die Familie durch das Team der Kinderstation am Landeskrankenhaus (LKH) Villach.