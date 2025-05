Salzburg gibt Verpflichtung von Krätzig bekannt

Seit Mittwochabend ist es offiziell: Frans Krätzig wird – wie von der „Krone“ mehrfach berichtet – ab der kommenden Saison für Salzburg spielen. Der 22-Jährige kommt vom FC Bayern München, war zuletzt aber an Heidenheim verliehen. Dort schaffte er am Montag in der Relegation den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga.