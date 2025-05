„Ich fühle mich wie ein Mensch zweiter Klasse“

Steigender Bedarf und Personalmangel als Gründe

Die lange Wartezeit ist keine Ausnahme: Patienten am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum in Steyr warten im Schnitt sechs Monate auf eine urologische OP, heißt es auf Anfrage aus dem Spital. Das liege an zwei Faktoren: „Aufgrund einer immer älter werdenden Bevölkerung steigt die Nachfrage. Urologie ist der am schnellsten wachsende Fachbereich“, so das Klinikum. Und es mangle nach wie vor an Ärzten und Pflegekräften im OP- sowie im Anästhesiebereich.