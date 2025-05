Alcaraz weiter, Mitfavorit Ruud angeschlagen raus

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat am Mittwoch bei den French Open in Paris den ersten Satz abgeben müssen, steht aber in der dritten Runde. Der als Nummer zwei gesetzte Spanier besiegte den Ungarn Fabian Marozsan 6:1,4:6,6:1,6:2. Dafür musste sich Mitfavorit und Madrid-Sieger Casper Ruud überraschend dem Portugiesen Nuno Borges in vier Sets beugen.