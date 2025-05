Unfallspital erteilt Kärntner Promi Hausverbot

„Hausverbot nur Gerücht“

„Ich kenne diese Vorwürfe auch nur in Form von Gerüchten“, verteidigt sich jener Kärntner Prominente, der auch als Patient behandelt wurde, gegenüber der „Krone“. Von einem offiziellen Hausverbot will er allerdings nichts wissen. Gleichzeitig liegen der Redaktion offizielle Unterlagen vor, in denen es heißt: „Die Kollegiale Führung des UKH Klagenfurt am Wörthersee erteilt bis auf Weiteres ein Hausverbot an (Name der Redaktion bekannt).“