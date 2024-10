Ärztekammer hat Forderungen an nächste Regierung

„Fatale Konsequenzen“ von Einsparungen werden bemägelt

Ein gut funktionierendes Gesundheitssystem koste Geld und sei nicht billig zu haben, betonte Steinhart in einer Pressekonferenz in Hinblick auf die beginnende Sparpaketsdiskussion. Aus seiner Sicht müssen vielmehr die „fatalen Konsequenzen“ des Kostendämpfungspfads der vergangenen Jahre korrigiert werden. Baustellen wie der Mangel an Kassenverträgen, Personalknappheit in Spitälern und unzumutbare Wartezeiten für die Patienten müssten dringend angegangen werden. Auch eine verbindliche Patientenlenkung könnte sich Steinhart vorstellen, wobei er den Ärzten hier eine zentrale Funktion zuschreiben würde.