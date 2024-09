Vamed-Reha-Kliniken an Privatunternehmen verkauft

Europaweit sind 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Änderungen betroffen, österreichweit sind es laut Gewerkschaft vida ungefähr 3500. „Der Geschäftsbereich, zu dem auch spezialisierte Gesundheitsdienstleistungen in den Bereichen Prävention, Akutmedizin und Pflege gehören, betreut mit rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich rund 100.000 Patientinnen und Patienten in verschiedenen europäischen Ländern in der stationären und ambulanten Rehabilitation“, heißt es in einer Vamed-Aussendung am Montagabend.