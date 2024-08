Was die Ärztekammer von der Politik fordert

„Wir haben ein noch funktionierendes System mit vielen Baustellen.“ Dazu zählte er etwa den Personalmangel und lange Wartezeiten. In der Gesundheitspolitik werde viel über Geld gesprochen, dieses komme aber nicht dort an, wo es sinnvoll und hilfreich sei, sagte Ärztekammer-Vizepräsident Edgar Wutscher. Stellen müssten etwa so gestaltet werden, „dass Ärzte gerne arbeiten“.