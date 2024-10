Der Kulttrainer kehrt nach Klagenfurt zurück!

Denn bald gibt’s hohen Besuch: Ex-Coach Lars Bergström kommt mit vier Kumpels von 24. bis 27. Oktober an den Wörthersee. Am 25. beim Heimspiel gegen Szekesfehervar wird der Kulttrainer für seine Erfolge auch geehrt. Lars gab von 1998 bis 2003 am Wörthersee die Kommandos – in den fünf Jahren wurden die Rotjacken zweimal Meister, zweimal Zweiter. „Es ist genau 25 Jahre her, dass Lars erstmals mit uns Meister wurde“, sagt Boss Oliver Pilloni. „Er hat viel bei uns bewirkt, hat den Klub sehr geprägt.“