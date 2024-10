Als selbst Tote einen Passagierschein brauchten

Nach dem Ersten Weltkrieg zerbrach ja die Monarchie, der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn. Das Kanaltal fiel an Italien, das Mießtal an den SHS-Staat. Seltsam und kurios war die Situation in Thörl: Die junge Republik Deutsch-Österreich sah den Ort eindeutig als zum Staatsgebiet zugehörig an, die Italiener erhoben aber auch Anspruch darauf und besetzten das Dorf, das sie Porticina nannten.