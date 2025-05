Auto überschlug sich in Straden: Fünf Verletzte

Gegen 13 Uhr am Samstag war eine 82-jährige Grazerin mit vier weiteren Personen am Weg zum Friedhof in Straden (Bezirk Südoststeiermark). Auf dem steilen Friedhofsweg dürfte der Motor des Autos abgestorben sein. Die Lenkerin ließ den Pkw daraufhin zurückrollen, dürfte dabei aber von der Fahrbahn abgekommen und eine etwa eineinhalb Meter hohe Böschung hinuntergestürzt sein. Infolgedessen dürfte sich das Fahrzeug überschlagen haben und auf der Gemeindestraße auf dem Dach zu liegen gekommen sein.