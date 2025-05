Grillplatz: Strafen für Müllsünder und Wildcamper

Gäste werden in die Pflicht genommen

In einer ersten Reaktion hatte die Stadt im Herbst des Vorjahres bereits die Strafen für Müllsünder auf bis zu 500 Euro erhöht. Um für die kommende Frischluftsaison gerüstet zu sein, fand am Grillplatz kürzlich ein Lokalaugenschein statt. „Wir wollen keine Verbotsstadt sein, aber wer Müll und damit Rücksichtslosigkeit hinterlässt, muss mit Konsequenzen rechnen“, so Bürgermeister Günther Albel.