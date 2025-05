„Sole“ zurück in der Bundesliga! „Plan ging auf“

Geschafft! Michael Sollbauer feierte gerade erst am vergangenen Donnerstag sein 35. Wiegenfest – um nur einen Tag später wieder im Partymodus zu sein: Denn am Freitag gelang ihm die Rückkehr in die Bundesliga! All das im Dienste von Zweitligist Ried – und direkt in der ersten Saison nach seinem Wechsel zu den Oberösterreichern.