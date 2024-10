Jan Lisiecki: Klavierläufe statt Ski-Abfahrten

Sie haben an der Glenn Gould School in Toronto studiert. Welchen Stellenwert besitzt der 1982 gestorbene legendäre Kollege und Landsmann für Sie?

Glenn Gould war und ist eine Inspiration für Pianisten in Kanada. Er brachte Klaviermusik, und speziell Bach in das tägliche Leben der Kanadier. Ich liebe seinen Intellekt nicht nur bei seinem Spiel, sondern auch in seinen Interviews.