Ein Wochenende für Zocker und Comic-Fans

Zusätzlich kommen am Sonntag Comic und Film-Fans wieder auf ihre Kosten. In der Berufsschule Längenfeldgasse 13 in Meidling präsentieren Dutzende Händler aus dem In- und Ausland ihr Sortiment. Das besteht nicht nur aus Comics, sondern es gibt auch jede Menge Blurays, DVDs, Figuren, Spielsachen sowie Merchandise-Artikel. Infos auf www.comicfilm.at.