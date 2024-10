BBC warnt in Wetterbericht vor 404 Grad in England

Eine Wettergrafik hatte am Mittwoch fälschlicherweise Windgeschwindigkeiten von mehr als 20.000 Kilometern angezeigt. Zudem führten die technischen Probleme in der Wetter-App und auf der Website der BBC dazu, dass für die mittelenglische Stadt Nottingham Nachttemperaturen von 404 Grad Celsius vorhergesagt wurden. Zutreffend waren für Donnerstag vielmehr kältere Luft, Regen und Nieselregen im Süden sowie sturmartige Schauer in Ostküstennähe.