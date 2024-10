Unfreiwillige „Schaumparty“ an der Leitha

Dann kam die Geschichte ins Laufen. Die Abteilung 5, öffentliches Wassergut und die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See wurden informiert, die Feuerwehr Bruckneudorf und in weiterer Folge der Schadstoffzug Neusiedl verständigt. Dann wurden an mehreren Stellen entlang der Leitha Proben entnommen.