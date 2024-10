Kreml bestätigt Enthüllung über Ex-Präsident Trump

Tatsächlich seien Testkits aus den USA versandt worden. Es habe sich aber lediglich um internationale Zusammenarbeit inmitten einer Pandemie gehandelt, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Die ersten Tests hätten schlecht funktioniert. Zu Beginn der Pandemie habe es nicht genug Ausrüstung gegeben. Russland habe eine Ladung an Beatmungsgeräten an die USA geschickt, „sie haben uns diese Tests geschickt“, fuhr der Kreml-Sprecher fort.