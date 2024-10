Obdachlosen überrollt: Geldstrafe für Lenkerin

Warum lag der Obdachlose ausgerechnet an jenem März-Tag dort in der Einfahrt? Diese Frage quält die junge Angeklagte, eine hier lebende und arbeitende Polin (32): „Ich wollte doch nur nach Hause, ich verstehe nicht, wie das passieren konnte.“ Fahrlässige Tötung wird ihr beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Bezirksgericht vorgeworfen. Weil sie am 14. März einen vor ihrer Tiefgaragen-Einfahrt am Asphalt liegenden Ungarn (30) mit ihrem Auto – Mercedes A-Klasse – tödlich überrollt hat.