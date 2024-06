Geldstrafe für Herrl nach blutigem Hundebiss

Am Stefflweg in Uttendorf war die Seniorin (69) am 17. April 2024 unterwegs, dort wo der angeklagte Pinzgauer mit seinem neun Jahre alten Staffordshire Terrier wohnte: „Ich sah die Türe offen und den Hund, und dachte: Oje, keine Leine, kein Maulkorb“, erzählte die Frau als Zeugin beim Prozess am Donnerstag im Landesgericht.