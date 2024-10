„Jeder Wurstverkäufer kann Makler werden“

Keine Garantie möglich

Das richtige Bauchgefühl ist auch das einzige, auf das man vertrauen kann, wenn man als Interessent einen Makler braucht. Eine Garantie für Seriosität gäbe es nicht, wie Gold betont. „Viele versprechen ein Verkaufsobjekt in der schnellsten Zeit mit dem besten Preis und möglichst diskret. In Wahrheit kann man diese drei Kriterien gar nicht erfüllen. Wenn jemand nur verspricht und verspricht, ist das meist ein schlechtes Zeichen. Ich bin knallhart, was die Daten und Fakten anbelangt und sage deutlich, was möglich ist und was nicht. Viele Kunden wollen aber auch belogen werden und das Beste präsentiert bekommen. Man muss in dieser Branche prinzipiell immer am Boden der Tatsachen bleiben.“