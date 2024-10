„Grüner Akku“ soll Energieüberschuss speichern

„Größte Investition in der Geschichte“

„Das Projekt in Ebensee ist die größte Investition in der Geschichte der Energie AG und ein wichtiger Schritt am Weg zur Klimaneutralität unseres Unternehmens, die wir 2035 erreicht haben wollen“, sagt Energie AG-Vorstandschef Leonhard Schitter bei einem Lokalaugenschein. Man sei derzeit voll im Zeit- und Budgetplan, auch wenn die Regenfälle Mitte September die Tunnel am Fuße der Anlage unter Wasser gesetzt haben.