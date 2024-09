Baustellenschmutz machte Netze für Fische sichtbar

Weniger Sauerstoff, mehr Schwebstoffe

Dieses Phänomen haben heuer die Traunseefischer schmerzlich zur Kenntnis nehmen müssen. Ihre Netze blieben zunehmend leer. Hintergrund ist einerseits, dass wegen des Klimawandels – der kalte See wird wärmer und sauerstoffärmer – ohnehin weniger Flossenträger unterwegs sind. Der Bestand hat sich im vergangenen Jahrzehnt halbiert. Andererseits machen die wenigen Fische – der „Brotfisch“ ist die Reinanke – große Bögen um die Netze.

Schutzanlage war zu klein dimensioniert

Ein Gewässerökologe des Landes Oberösterreich ging dem Mysterium auf den Grund und konnte eine gemeldete Trübung im Wasser auch nachweisen und den Ursprung ermitteln: die Pumpspeicher-Baustelle der Energie AG in Ebensee. Die Gewässerschutzanlage, die das verschmutzte Baustellenabwasser reinigen soll, war zu klein dimensioniert und soll auch zu schlecht gewartet worden sein. Dadurch kam die Trübung in den See, habe aber kein Fischsterben ausgelöst.