Warum bei der Energiewende in OÖ nichts weitergeht

Kaum Öko-Projekte

Aus Kaineders Büro heißt es dazu: „Das Gelingen der Energiewende scheitert in OÖ nicht an zu langen Verfahren, sondern am Willen zur Umsetzung.“ Das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee sei etwa bereits im Sommer 2017 genehmigt worden, ist aber bis heute nicht gebaut. Dazu kommt, dass es kaum neue Energiewendeprojekte gibt. In Kaineders Liste finden sich diesbezüglich nur das Verfahren zur Elektrifizierung der Bahnstrecke Steindorf bis Friedburg (59 Tage nach Vollständigkeit der Unterlagen genehmigt) und das noch anhängige Verfahren „220-kV-Leitung Zentralraum Ernsthofen, Linz“.