Schuss vom Kirchturm alarmierte älteste Feuerwehr

Weil es damals oft zu Bränden in der Stadt kam, es keinen Brandschutz, keine Brandmeldeanlagen oder Rauchmelder gab, gründete Ferdinand Jergitsch am 14. Juni 1864 diese Feuerwehr. „Mit bescheidenen Mitteln und großer Entschlossenheit begannen die ersten Feuerwehrleute ihren Dienst“, so der derzeitige Kommandant Franz Socher. „Das erste Fahrzeuge wurde im alten Rathaus am Alten Platz untergestellt.“