Diese Politikerin rückt künftig mit Feuerwehr aus

Einsatz für eigene Frauen-Umkleidekabine

Ein Thema, das die Stadträtin unbedingt in die Hand nehmen möchte, sind eigene Umkleidekabinen für Frauen. Sie will auf politischer Ebene und im Rahmen der Freiwilligen Feuerwehren in Kärnten dafür sorgen, dass auch die Kameradinnen geeignete Räumlichkeiten und bestmögliche Bedingungen vorfinden. Denn immer mehr Frauen begeistern sich für die Feuerwehr und wollen tatkräftig mithelfen.